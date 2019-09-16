90-метровый гобелен по мотивам "Игры престолов"

Уникальная выставка, главный экспонат которой - гобелен, созданный по мотивам знаменитого телесериала "Игра престолов", открылась во французском городе Байё в Нормандии.

90-метровое полотно было соткано по заказу туристического офиса Северной Ирландии, где прошла большая часть съёмок киносаги. На нём воспроизведены все значимые сцены из жизни главных персонажей.

"Цель нашей работы, этого музейного проекта - оживить интерес к нашей истории, традициям, культурному наследию при помощи актуальной сегодня темы. Ранее гобелен экспонировался в Музее Ольстера в Белфасте. Посмотреть на него приходили многочисленные представители молодёжи. Причем их было гораздо больше, чем на других выставках. Также среди посетителей было много иностранцев", - объясняет директор Национального музея Северной Ирландии Кэтрин Томсон.

Экспонат соседствует с настоящим памятником средневекового искусства - гобеленом из Байё конца XI века, на котором изображены сцены битвы при Гастингсе и завоевания Англии. По словам кураторов, сравнив два произведения, в их повествовании посетители обязательно обнаружат схожие моменты.

На создание гобелена по мотивам "Игры престолов" ушло 1500 часов работы. Над ним трудились десятки ткачей.

"Каждый шестой турист, посетивший Северную Ирландию в прошлом году, приезжал к нам из интереса к "Игре престолов". Они потратили свыше 50 миллионов фунтов стерлингов. Это 60 миллионов евро для ирландской экономики. "Властелин колец" у многих ассоциируется с Новой Зеландией. Последний фильм вышел 16 лет назад. Но он до сих пор рождает у иностранцев желание посетить эту страну. Мы считаем, что "Игра престолов" будет иметь такой же эффект, точно такое же воздействие на туризм Северной Ирландии", - уверен Марк Генри, директор по маркетингу агентства "Туризм Ирландии".

Выставка гобелена, посвящённого популярному телесериалу, работает до конца года. Посетить её можно бесплатно.