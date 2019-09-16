Ученые ЕС усиливают интерес к молниям

Молния - одно из самых опасных и непредсказуемых природных явлений. Современные системы защиты до сих пор похожи на громоотводы, изобретенные Бенджамином Франклином почти три столетия назад. Группа европейских исследователей совершенствует технологию, которая может свести на нет непредвиденный риск удара молнии.

Важной экспериментальной площадкой для ученых ЕС является обсерватория на горе Зентис в Швейцарии. В нее регулярно ударяют молнии - до ста раз в год! - давая исследователям возможность замерять параметры этого природного явления.

Мохаммад Азадифар из университета прикладных наук в Ивердон-ле-Бен (Западная Швейцария) - один из ведущих экспертов по этим атмосферным электрическим разрядам. Он рассказал: "Молния - это еще и уникальный источник электромагнитного поля. В природе нет ничего подобного, ничего подобного не сделано и руками человека. Молнии создают поля практически во всем диапазоне частот, от очень низких частот- до радиочастот, микроволн и гамма-лучей...

Молния на самом деле похожа на огромную антенну, она излучает гигантское количество магнитных полей, которые могут распространяться на сотни километров. У нас могут быть различные типы разрядов, все зависит от направления распространения канала (обычно он направляется в сторону земли). Разряд формируется в грозовом облаке и движется вниз, или же разряд может формироваться на верхней точке строения, например, телебашни и ветряной турбины.

После того как мы собираем данные о разряде молнии (а речь идет о гигабайтах информации!), мы приступаем к серьезному анализу, моделированию - исходя их того, что мы в данный момент собираемся получить".