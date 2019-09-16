Совет ЕС: Будапешт защищается

Слушания придётся продолжить. К такому выводу в понедельник пришли в Совете ЕС по итогам предварительного рассмотрения дела против Венгрии.

Речь идёт о предусмотренной статьёй 7-ой Союзного договора дисциплинарной процедуре. Её в отношении венгерских властей в прошлом году запустил Европарламент, позже передав дело в Совет министров.

"В целом, можно сказать, что сегодня государства-члены продемонстрировали свою готовность задавать чёткие вопросы, а венгерские власти - пытаться дать на них ответы. Но это весьма сложная тема. Она не исчерпана. Решение не может быть принято после одного дня слушаний", - заявил Франс Тиммерманс, вице-президент Европейской комиссии.

В отчёте, подготовленном евродепутатами, говорится о неуважении принципов правового государства и европейских ценностей, ущемлении свободы слова и ослаблении демократических институтов в Венгрии.

Правительство Виктора Орбана, в свою очередь, обвинения категорически отрицает.

"Мы слышим всем известные необоснованные, лживые обвинения от проиммиграционной либеральной элиты. И ей вторят либеральные западноевропейские СМИ. На слушаниях сегодня и в письменных материалах, отправленных странам-членам Евросоюза на прошлой неделе, мы опровергли все эти утверждения", - парировала министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Следующим шагом теоретически может стать лишение Будапешта права голоса в руководящем органе ЕС. Но для этого требуется единогласное решение государств-членов сообщества.