Давид Де Хея остаётся в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб продлил контракт с голкипером сборной Испании до 2023 года.

Как сообщают британские издания, теперь он будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон, и таким образом станет самым высокооплачиваемым игроком "МЮ" наряду с Полем Погба.

Воспитанник мадридского "Атлетико" защищает ворота манкунианцев с 2011-го. Четыре года назад Де Хея готовился перейти в "Реал". Но сделка сорвалась в последний момент из-за проблем с трансферными документами.

Вместе с "красными дьяволами" испанец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы.

За "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хея сыграл 367 матчей. 130 из них он отстоял на ноль.