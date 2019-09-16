Сплошные рекорды: минувшее лето стало одним из самых жарких

В первом выпуске новой программы "Климат сегодня" речь идет о таянии ледников в Альпах и о долгосрочном влиянии пожаров в Амазонии на здоровье планеты.

Минувший август стал вторым самым теплым за историю наблюдений - с температурой на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в летние месяцы доиндустриальногоо периода. На Пиренейском полуострове, во Франции, в странах Бенилюкса, в Северной Германии, Сибири и в Польше было суше, чем обычно.

Засуха - один из факторов, провоцирующих и поддерживающих лесные пожары в разных регионах. Однако в фокусе внимания всей планеты в августе стала ситуация в Амазонии).

Беспрецедентные по масштабу возгорания в зоне, которую мы называем "легкие планеты" - каких долгосрочных последствий для климата стоит ждать? Слово - эксперту Мартину Вустерзу из Королевского колледжа в Лондоне: "Когда вы, к примеру, рубите и потом сжигаете лес, то происходит мощный выброс в атмосферу двуокиси углерода, - отмечает специалист. - Именно ее концентрация во многом определяет изменение климата. По тому же принципу влияют на окружающую среду и лесные пожары, эффект сопоставимый".

Специалисты опираются на 7 основных показателей состояния здоровья климата Земли. В фокусе внимания программы "Климат сегодня" - один из них, а именно, состояние ледников в Европе. Эксперты бьют тревогу: с конца 50-х годов репрезентативная группа ледников неуклонно сокращается.

Наш журналист побывал на швейцарском курорте Кран-Монтана. На высоте 3 тысяч метров над уровнем моря там расположен знаменитый ледник "Мертвая равнина".

Маттиас Зюсс, гляциолог, регулярно проверяет состояние толщи льда. Он представляет ледник как необычный: "Мертвая равнина" - это довольно широкий ледник со своими особенностями. Ледник напоминает гигантскую ванну, у него нет выступов, он очень плоский".

Как и все альпийские ледники, он становится меньше. За последние 30 лет "Мертвая равнина" сократилась почти на 50 метров. Сегодня гляциологи используют простую и надежную систему для измерения толщи ледника - столбик с разноцветным насечками.

Маттиас Зюсс рассказывает: "Я только что замерил, сколько льда мы потеряли с октября прошлого года; менее чем за год ледник сократился в толще на один метр сорок сантиметров. Верхняя граница "Мертвой равнины" находилась вот на такой высоте (показывает). На первый взгляд, ничего страшного. Но я напоминаю, что мы стоим на верхней части ледника, в зоне, которая должна быть постоянно покрыта снегом, что позволяет леднику набрать массу. Мы же видим обратное: за годы наблюдений, за десятилетие ледник массу только терял".

Действительно, на "Мертвой равнине" повсюду журчат ручьи: ледник продолжает таять.

"У нас было достаточно снега, в последние две зимы его нападало много, - вспоминает Зюсс. - В апреле и мае толща снежного покрова достигала пяти метров. Мы решили: наконец-то наш ледник немного обрастет массой. Но этого не произошло Летом было так тепло, что все снежное одеяло стаяло. Таяние продолжается и сегодня, а ледник теряет свой объем".

Ученые говорят что с 1850 года растаяли более 500 швейцарских ледников, и этот процесс продолжается.