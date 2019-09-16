Дело против Венгрии в Совете ЕС

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европарламент переехал отсюда на сессию в Страсбург, но уже не взял с собой документы о Венгрии, над которыми работал в течение года. Дело о нарушении этой страной-членом ЕС общих правил и норм передано в более высокую инстанцию — Совет глав государств и правительств.

Год назад Европарламент возбудил против Венгрии дисциплинарную процедуру, предусмотренную статье 7-й Союзного договора. Это самое сильное оружие против стран-нарушителей.

В понедельник Совет ЕС распорядился начать слушания на эту тему.

Либеральный евродепутат из Нидерландов приветствовала передачу жалобы на Будапешт в более высокую инстанцию:

«Я надеюсь, что мы теперь ускорим этот процесс, потому что большой ущерб уже нанесён демократии, верховенству закона и основным правам человека, - сказала Софи ин'т Велд. - Венгрия создала очень плохой прецедент. Важно, чтобы Евросоюз реагировал намного быстрее и эффективнее на нарушение европейских ценностей".

В докладе Европарламента правительство Виктора Орбана подвергаются критике за ущемление свободы СМИ, изменения в избирательной системе, давление правящей партии на институты общества, закрытие Центрально-Европейского университета, системную коррупцию.

Евродепут от оппозиции предупреждает, что её страну могут лишить субсидий:

“С 2021 года вступит в силу новое положение, согласно которому верховенство закона и демократия являются предварительным условием для получения европейских фондов, - сказала Клара Добрев. - И если Орбан Виктор не изменит свою политику, то выплаты из фондов ЕС Венгрии могут быть приостановлены. "

Министр юстиции Венгрии расценила это как преследование её правительства за расхождения с курсом Евросоюза:

«Я приехала сюда, чтобы защитить Венгрию. Давая ей оценку, нужно избегать двойных стандартов. - сказала Юдит Варга. - Я ожидаю, что страны-члены ЕС будут придерживаться закона. Они должны доказать, что эта процедура не является политической охотой на ведьм».

Начавшиеся слушания – очередной шаг в процессе, который может занять годы. В итоге Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Как же в Европе жить?

На прошлой неделе были объявлены состав и задачи новой Еврокомиссии. Бурную реакцию вызвало то, что бывшему главному пресс-секретарю поручили куририровать миграцию и одновременно защищать европейский образ жизни. Не ответ ли это на призывы крайне правых? Брюссель заявляет, что нет:

Урсула фон дер Ляйен разъяснила своё противоречивое решение доверить еврокомиссару «защиту нашего европейского образа жизни». По словам будущего председателя Еврокомиссии, она имела в виду фундаментальные ценности человеческого достоинства, свободы, демократии и верховенства закона.

ЕС, сказала немка, не может позволить другим «отнять у нас наш язык».

Рейндерс под градом обвинений

Некий сотрудник разведки, имя и национальность которого не разглашаются, обвинил в коррупции и отмывании денег Дидье Рейндерса. Это министр иностранных дел Бельгии, назначенный еврокомиссаром по вопросам юстиции.

По сообщениям СМИ, агент утверждает, что Рейндерс брал взятки за влияние на государственные контракты и закупки, мошенничал с собственностью и подставными компаниями.