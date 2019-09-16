Джонсон "видит очертания сделки"

Очередные переговоры по вопросу условий "брексита", на этот раз в Люксембурге, завершились практически безрезультатно. Глава британского кабинета Борис Джонсон, которого освистали собравшиеся здесь противники выхода ЕС, не пожелал участвовать в пресс-конференции по итогам дискуссии. Общаться с журналистами пришлось премьеру Люксембурга Ксавье Беттелю. "Жесткий брексит", регулируемый выход, или снова отсрочка?

Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга: "Я никогда не ходил вокруг да около, когда меня спрашивали о новой отсрочке "брексита". Поэтому позвольте мне еще раз пояснить: переносить дату выхода королевства из ЕС можно только в том случае, если это служит цели. Мы не будем предоставлять другую отсрочку только ради нее самой".

До встречи с Беттелем Джонсон беседовал с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Но и эта встреча не пролила свет на то, каким будет следующий акт драмы под названием "брексит". Предполагалось, что политики обсудят потенциальные альтернативы положению о "бэкстопе" (временном режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка). Британия и ЕС договорились активизировать переговоры. Джонсон признал, что работа еще не завершена.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Понимаете, мы должны тщательно со всем разобраться. Да, есть хорошие шансы заключить сделку. И да, я вижу ее очертания. Каждый в состоянии увидеть, что может быть сделано. Нужна динамика".

Даррен Маккафри, корреспондент Euronews: "Заинтересованные стороны покидают Люксембург... Очередной день переговоров по 'брекситу' демонстрирует скорее отсутствие значимого продвижения в этом процессе. Со своей стороны Великобритания настаивает на том, что прогресс все-таки есть и предложения лежат на столе переговоров. Между тем в Европейском Союзе утверждают, что все еще ждут от Лондона деталей, касающихся 'бэкстопа'".