Международный автосалон на фоне экопротестов

Сотни одетых в белые защитные костюмы экоактивистов заблокировали главный вход на 68-й международный автосалон во Франкфурте-на-Майне.

Цель акции - привлечь внимание к разрушительным последствиям для экологии и окружающей среды, которые несет с собой автомобильная промышленность.

Демонстрация проходила под лозунгом "Песок в коробку передач". Несмотря на масштаб акции работа автосалона не была нарушена, посетители могли зайти через другие входы.

Накануне в день открытия автосалона для публики тысячи протестующих, большинство из которых приехали на велосипедах, устроили акцию протеста с требованием сократить негативное влияние транспорта на окружающую среду.

Демонстранты призывают к отказу от двигателей внутреннего сгорания, переходу на электромобили и другие, менее вредные для экологии виды передвижения, включая велосипеды и общественной транспорт.

Стоит отметить, что специфика автосалона в этом году в отличие от предыдущих лет, значительно поменялась.

В этот раз акцент автопроизводителей сконцентрирован на компактных моделях и электрокарах.

При этом от участия в автосалоне решили отказаться более 30 крупных автомобильных концернов., а среди выставленных моделей практически отсутствуют автомобили класса люкс.