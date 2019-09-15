Страсти по искусственному оплодотворению

"Моей дочери 4 года, её зовут Луиза. Это ребенок, который родился у меня и моей подруги. Позже мы сочетались браком. Таким образом у Луизы две мамы и бабушка. В течение двух лет мы задавались вопросами: стоит ли прибегнуть к услугам анонимного или заранее известного донора, делать ли это на свой страх и риск или выбрать искусственное оплодотворение за границей? – говорит Мари, одна из мам Луизы.

После двух лет размышлений, Мари и её супруга решились на искусственное оплодотворение. Вначале в Испании, затем в Бельгии. Теперь им нужно ждать 4 года, чтобы их мечта осуществилась.

"Мы живем этой идеей 4 года. Мы потратили 45 000 евро. Это не преступление – делать искусственное оплодотворение за границей, но во Франции же это незаконно, если речь идет об однополой женской паре или об одинокой женщине. А значит, что мне нужно уехать из своей страны, чтобы иметь возможность завести ребенка. Каждую секунду я сожалею о том, что не могу сделать этого во Франции", – продолжает женщина.

В 9 странах-членах ЕС по-прежнему однополые женские пары или одинокие женщины не имеют право на искусственное оплодотворение, но этом летом, в парламент был представлен законопроект по биоэтике, согласно которому такая возможность станет доступной всем женщинам.

Хаим Корсия, главный раввин Франции:

"Если женщина хочет прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения, независимо от её семейного положения, она может это сделать во Франции или за её пределами, но в таком случае мы оказываемся в ситуации, которая с юридической точки зрения незаконна, так как оба родителя – мамы и у ребенка нет отца. Помимо этого, скажем нужно законодательно разрешить доступ к базам данных для анонимных доноров. Это кажется нелепым или невероятным".

Лорен Чеснель, представитель ЛГБТ-сообщества:

"Для нас законопроект означает огромный прорыв в области прав женщин, а также прав ЛГБТ-сообщества. Это будет способствовать тому, чтобы подобные семьи стали полноценной частью общества. Одиноким женщинам или женщинам, которые хотят создать семью с другой женщиной, больше не нужно ехать за границу, сталкиваться с дополнительными расходами, проблемами со здоровьем, организацинными моментами на работе. Всё должно стать намного проще".

Гийом Дежарден, Euronews:

"За последние несколько недель парламентарии встретились с членами ЛГБТ-сообщества, а также с представителями различных религиозных конфессий, врачами, философами. Обсуждение законопроекта в Национальной Ассамблее начнётся 24 сентября. Согласно последнему опросу, более 60% французов положительно смотрят на искусственное оплодотворение для всех категорий женщин, но представители ЛГБТ-сообщества всё же опасаются, что законопроект может не пройти, вспоминания бурные обсуждения 2012 года по вопросу однополых браков".