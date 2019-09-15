"Самое важное решение в моей жизни"

"Бронза" и "серебро" Чемпионатов Азии по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Бакинское "Золото" 2018 года - первое для Ирана за последние 15 лет. А уже год спустя – уход из национальный сборной и, запрос на предоставление политического убежища в Германии.

На чемпионате мира в 2019 году в Токио иранские власти приказали Саиду Моллаеи проиграть, чтобы в финале он не вышел против дзюдоиста из Израиля Саги Муки.

"В Японии я принял самое важное в моей жизни решение. Возможно, я никогда больше не увижу свою семью. Я знаю, будет тяжело. Олимпийская борьба стала частью моей жизни".

Французский дзюдоист Тедди Ринер поддержал Саида, похвалив его в твиттере за самоотверженную любовь к спорту.

"Я очень рад, что этот твит опубликовал спотсмен, который всегда был для меня образцом для подражания. Я попрошу его, помочь мне выступить на Олимпиаде также блестяще, как и он."

Согласно опросам в соцсетях, 83% иранцев будут болеть за Моллаеи в случае его поединка со спортсменом из национальной сборной.

"Наши люди всё прекрасно понимают. Но они не могут свободно выражать своё мнение. Я хотел доказать всему миру, что Саид Моллаеи может быть свободным человеком. Может доказать миру, что он способен на смелые решения".

На следующей Олимпиаде, где Саид будет выступать под Олимпийским флагом, он может встретиться с действующим чемпионом, израильтянином Саги Муки.

"Он мой друг и оказал мне немало помощи. Я обнимаю его и надеюсь, что мы сможем сразиться и оба получить медали".

Международный Олимпийский комитет в комментарии для Евроньюс выразил озабоченность событиями в Японии.

"Я прошу высокопоставленных руководителей спортивных федераций, международный олимпийский комитет и федерацию дзюдо поддержать иранских спортсменов так, чтобы они могли свободно принимать участие в соревнованиях. Они также должны помочь иранским женщинам свободно заниматься спортом и смотреть спортивные соревнования".