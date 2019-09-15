Новый шторм на разрушенных Багамах

На Багамские острова обрушился тропический шторм "Умберто" – менее чем через две недели после разрушительного и смертоносного урагана "Дориан". Жертвами последнего стали как минимум 52 человека. Но 1300 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших в конечном итоге может составить несколько сот человек. Островному государству также нанесён весомы материальный ущерб. Для оценки необходимой гуманитарной помощи архипелаг посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

К счастью, шторм Умберто оказался менее опасным. Его эпицентр прошёл в 135 км к северу от островов Абако, наиболее пострадавших от Дориана, после чего ушел в открытый океан, обойдя стороной американский штат Флорида. Скорость ветра на островах Абако и Большом Багаме вечером в субботу достигала 26 м в секунду. Для сравнения порывы ветра при прохождении "Дориана" достигали скорости в 82 м в сек.

Но "Умберто принёс с собою проливные дожди. Ожидается, что на уже затопленные острова выпадет еще от 5 до 10 мм осадков.