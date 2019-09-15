Кэмерон обвинил Джонсона в карьеризме

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обвинил нынешнего хозяина Даунинг-стрит, 10 Бориса Джонсона в том, что он поддержал кампанию за «брексит» исключительно ради политической карьеры. Об этом Кэмерон написал в своих мемуарах, отрывки из которых публикует британская газета «Санди таймс». Отдельной книгой мемуары появятся в продаже 19 сентября.

На страницах своих воспоминаний инициатор референдума о выходе из ЕС признаётся, что мысли о «брексите» теперь его угнетают. О считает, что для выхода из тупика, в котором в настоящее время оказалась Великобритания может понадобиться второй референдум. Консерваторов, поддержавших кампанию за выход страны из ЕС, то есть прежде всего Бориса Джонсона и Майкла Гоува, Кэмерон упрекает в вероломстве, популизме, а также «расизме», так одни из главных пунктов их кампании было возможное вступление в Евросоюз Турции.

Сам премьер-министр Джонсон в интервью воскресному выпуску газеты Мэйл сравнил себя с персонажем комиксов Халком, который, оказавшись в на первый взгляд безвыходной ситуации становится только сильнее и, в конце концов, добивается своего. Джонсон снова выразил полную уверенность, что Британия выйдет из Союза 31 октября после успешных переговоров с с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.