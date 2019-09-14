"Уважайте Монблан!": власти против альпинистов

Мечту покорить Монблан – самую высокую точку Европу – осуществляют в среднем от 20 до 30 тысяч альпинистов ежегодно.
Однако теперь на конечной остановке трамвая Монблан члены специально созданной "белой бригады" проверяют не только снаряжение альпинистов, но и бронь в одной из трех хижин. Это новое правило, введенное французскими властями
Именно из-за санитарных проблем, а также из-за участившихся нелегальных подъемов и было введено требование брони. Нарушившим грозит тюремный срок до 2 лет и штраф в размере 300 тысяч евро.
Но иногда такая свобода доходит до крайности. В августе несмотря на уговоры британец поднял на вершину гребной тренажер, но из-за усталости и плохих погодных условий не смог спустить его обратно, поэтому оставил на высоте 4300 метров.
Как объясняет сам бывший спецназовец Мэттью Пол Дисней, его целью было подняться на гору высотой 4 810 метров и там "грести", привлекая таким образом внимание общественности к проблемам ветеранов.
В его планах собрать команду и забрать забытый на высоте спортинвертарь.
Кроме курьезов восхождение на Монблан может принести и трагический результат. В прошлом году 15 альпинистов погибли на пути к вершине.