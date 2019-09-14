Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Саудовская Аравия

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии
Авторское право
رويترز
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

МВД Саудовской Аравии сообщает об атаке беспилотных летательных аппаратов на предприятия национальной нефтяной компании Aramco на месторождениях Хурайс и Абкайк. В результате авиаударов начались пожары. По предварительным данным, в Абкайке пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Кто может стоять за нападениями, в официальных сообщениях не уточняется, масштабы разрушений не раскрываются, информации о погибших и пострадавших нет . В ведомстве отметили, что силы безопасности смогли остановить распространение огня, а нападение не помешало производству.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube