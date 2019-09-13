"Брексит": бизнес в новой реальности

Венгерские компании, ведущие бизнес в Великобритании, готовятся к "брекситу". Менеджерам приходится просчитывать все возможные варианты. Услугами Wizz Air в этом году воспользовались порядка 40 миллионов пассажиров. Треть полетов совершается в Великобританию. Компании пришлось провести дорогостоящую реорганизацию, чтобы обеспечивать рейсы в Туманный Альбион при любом сценарии "брексита".

Стивен Джонс гендиректор Wizz Air HUNGARY: "Самое важное, что мы сделали, - создали новую авиакомпанию в Великобритании, самостоятельное юридическое лицо, под торговой маркой Wizz Air. Ее деятельность регулируется Управлением гражданской авиации Соединенного Королевства. Таким образом, мы получаем право на воздушные перевозки в качестве британской компании. Каким бы ни был выход Великобритании из ЕС, мы сможем осуществлять рейсы по всем нашим направлениям".

За последние десятилетия страны Европейского Союза согласовали и унифицировали нормы в области защиты прав потребителей, мобильной связи, промышленной и продовольственной продукции. Что произойдет в случае нерегулируемого "брексита"? Какие гарантии качества британских товаров будут предоставлены европейцам? Что будет с уже практически забытыми тарифами на роуминг? Это совершенно новая ситуация для венгерских компаний, которые обращаются за помощью к международным консалтинговым и юридическим фирмам.

Адам Каплоний, адвокат KPMG: "Существует нормативно-правовая среда. И даже после "жесткого брексита" отношения между Соединенным Королевством и Европейским Союзом будут регулироваться. Но это отбросит нас лет на десять назад по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Я говорю о нынешнем гармонизированном (европейском) законодательстве".

По словам адвокатов, сложностей можно избежать в том случае, если британский парламент "превратит" европейские законы в британские. А пока, в нынешней ситуации, как говорят юристы, разделяющий континент и Великобританию Дуврский пролив кажется намного шире и глубже, чем в реальности.