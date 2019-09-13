Лозунги по Оруэллу. Ещё о "брексите"

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"На этой неделе мы были свидетелями высокой политической драмы. Урсула фон дер Ляйен представила новую Европейскую комиссию, которую собирается возглавить.

Она дала некоторым портфелям названия в стиле Джорджа Оруэлла, добавив политическую поэзию в то, что иначе было бы скучным зачитыванием имён.

Где ещё в мире вы найдёте комиссара, которому поручена «Экономика, работающая для людей»?

Или комиссара по «Защите нашего европейского образа жизни»?

Последнее вызвало возмущение в среде политиков и в социальных сетях.

Предшественник Урсулы Фон дер Ляйен, Жан-Клод Юнкер посчитал недоразумением то, что так назвали новую должность Маргаритиса Схинаса:

«Европейский образ жизни объединяет наши главные таланты и силы, в его основе — требование, чтобы вы уважали других, независимо от их цвета кожи и независимо от того, откуда они родом, - сказал Юнкер. - Я хорошо знаю Маргаритиса, потому я быстро с ним связался. Я знаю, что название не соответствует его собственным ценностям, и я думаю, что название придётся изменить ».

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около миллиона человек ежегодно умирают от самоубийств. Это миллион историй боли, страданий и невыразимой грусти.

Родственникам и друзьям остаётся искать объяснения и путь вперед. Репортаж Елены Каваллоне пытается пролить свет на темную сторону жизни.

На дворе сентябрь, Брюссель скоро наденет костюм осенних цветов и умоется чем-нибудь от легкой росы до холодных дождей.

Другими словами: пора узнать о новых книгах - у людей теперь больше времени, чтобы их читать.

Я говорю, конечно, о политических книгах.

В мире так много всего происходит - читающая публика хочет погрузиться в перепетии «брексита», изменения климата, миграции и движение #MeToo.

Изабель Маркеш да Силва изучала последние тренды.

Мы еще не упомянули «брексит»!

Британское правительство работало в режиме паники на этой неделе, предупредив народ о возможности перебоев, нехваток и даже общественных волнений в случае беспорядочного выхода из ЕС.

Итак, впереди гибель и мрак. Но к счастью, некоторые хорошие вещи в жизни никогда не изменится.

Говорит Пьер Эммануэль Тэтанже один из знаменитых производителей шампанских вин:

«Шампанское - это очень традиционный продукт, напиток, который обожают британцы. Во многом благодаря им шампанское окружено романтикой и славой, и, зная британский характер, могу сказать, что ничего с этим не изменится ».