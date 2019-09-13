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Бизнес

Гонконг-Лондон: слияния не будет

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 Ирина Александрова  и RWS, TASS
Гонконг-Лондон: слияния не будет
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Слияния не будет. Соответствующее уведомление Лондонская фондовая биржа направила в адрес Гонконгской с отказом от предложения.

"Совет директоров испытывает обеспокоенность по поводу ключевых аспектов поступившей инициативы: стратегии, результатов, формы оплаты и стоимости", - в частности, говорится в сообщении.

Среди причин отказа от поглощения называется и социально-политическая обстановка в Гонконге, где не прекращаются протесты.

Одиннадцатого сентября оператор Гонконгской фондовой биржи предложил объединить площадки. Сумма предполагаемой сделки могла составить более 36 миллиардов долларов.