Гонконг-Лондон: слияния не будет

Слияния не будет. Соответствующее уведомление Лондонская фондовая биржа направила в адрес Гонконгской с отказом от предложения.

"Совет директоров испытывает обеспокоенность по поводу ключевых аспектов поступившей инициативы: стратегии, результатов, формы оплаты и стоимости", - в частности, говорится в сообщении.

Среди причин отказа от поглощения называется и социально-политическая обстановка в Гонконге, где не прекращаются протесты.

Одиннадцатого сентября оператор Гонконгской фондовой биржи предложил объединить площадки. Сумма предполагаемой сделки могла составить более 36 миллиардов долларов.