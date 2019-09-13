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Брюссельское бюро

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 Isabel Marques da Silva 
Новинки политической литературы
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STILL
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Книжные магазины привлекают тех, верен традиционным формам информации или устал потреблять её из СМИ и социальных сетей. Но на полках — в основном всё те же актуальные темы, например, выход из ЕС Великобритании.

«Алиса в Брексиленде» - эта сатира. Брюссельскому читателю предложены также комиксы об этом с карикатурами на реальных действующих лиц.

Но есть и мрачное описание переговоров Лондона и Брюсселя — эпопея «Героический провал».

«Книги не склонны описывать “брексит» как успешный процесс, - говорит продавец Ронни Веллеманс. - Посмотрите на подзаголовок: “Политика боли”. Это всё объясняет. Так что есть либо пессимистический взгляд на “брексит», либо иронический взгляд."

Публикации об окружающей среде также вызывают интерес у читателей, особенно в преддверии саммита ООН по климату.

«Каждый месяц наш магазин Waterstones представляет что-то новое из нон-фикшн, в этом месяце это «Непригодная для обитания Земля». Мы продали много этой книги в твердом переплете, и теперь она вышла в мягкой обложке. Это довольно мрачная, но реалистичная картина того, что ждёт нашу планету, если мы не изменим наше отношение к транспорту, к еде. Земля, какой мы её знаем, больше не может существовать".

В другом магазине бестселлером оказалась написанная тремя исследователями книга о том, как неохотно принимают в Европе мигрантов. Её выбрал политолог из Парижской Сорбонны:

«Эта книга интересна своим выводом: на самом деле, у нас нет иммиграционного кризиса, - говорит Мартин Делекс. - Проблема не в том, что сюда приехало слишком много иммигрантов в 2015 году, а в том, что мы не оказали им должного гостеприимства. Это кризис политических институтов, которые не готовы или не хотят принимать иммигрантов ».

В отделе прав женщин и их роли в обществе Делекс отдал предпочтение двум трудам. Первый - это «Заветы», продолжение «Рассказа служанке», автор - Маргарет Этвуд из Канады.

"Эта исследование того, каким может быть тотальное общество, в котором полностью доминируют мужчины. Это интересно, потому что во многом противоречит нашим представлениям о патриархате. Другу книгу написал Франциск Дюпюи-Дери под названиями «Кризис маскулинности" "Вскрытие упрямого мифа». Это ответ на движение подвергшихся приставаниям женщин, это реакция и на то, что последовало за #MeToo".

«Заветы» вышли только на минувшей неделе, но их уже наминировали на знаменитую Букеровскую премию.