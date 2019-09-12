Для жизни пригодна: найдена планета с жидкой водой

Жидкая вода впервые обнаружена на пригодной для жизни планете за пределами Солнечной системы. K2-18b вращается вокруг красного карлика в 111 световых годах от Земли. Из экзопланет, найденных до сих пор, у этой — наибольшие шансы на наличие собственной жизни, схожей с земной.

Правда, людям там пришлось бы буквально тяжело: планета в восемь раз массивнее Земли.

Бьорн Беннеке, Институт исследования экзопланет, Монреальский университет:

«Мы обнаружили слой облаков, очень похожих на те, что мы видим на Земле: облака из водяного пара, из капель воды. Для нас это огромный шаг вперёд в поисках жизни во вселенной. Впервые мы получили доказательства существования жидкой воды на планете за пределами Солнечной системы».

Существенные доказательства наличия жизни учёные надеются получить в следующем десятилетии: новое поколение астрономических приборов сможет искать в удалённых атмосферах газы, которые могут производить лишь живые организмы.