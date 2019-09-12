Иран: от санкций страдают дети

Санкции против Ирана бьют не только по нефтяной отрасли Исламской Республики. Страдают дети. У Юнеса - адренолейкодистрофия. Это редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов, прежде всего кортизола. Год назад врачи сказали, что мальчик нуждается в пересадке костного мозга. Время идет. Но жизненно важное хирургическое вмешательство невозможно осуществить из-за ограничений, связанных с санкциями.

Мохамад Хасани, дядя Юнеса: "Для операции, нужен тест HLA (человеческие лейкоцитарные антигены). Речь идет о системе тканевой совместимости. Простой анализ доступен и здесь, в Иране. Но HLA-типирование с высоким разрешением необходимо сделать в лаборатории Германии. Когда мы дошли до этого этапа, чтобы отправить образцы в Германию, санкции достигли своего пика, и компания экспресс-доставки документов DHL приостановила всю свою деятельность в Иране. Дело в том, что выслать образцы можно только в рамках определенных протоколов. Использовать обычную почту или отправить образцы с кем-то было невозможно".

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews: "Соединенные Штаты утверждают, что так называемые гуманитарные товары, в частности, лекарства, не входят в санкционный список. Однако торговых ограничений, а также нежелания финансовых институтов осуществлять расчеты с Ираном достаточно для того, чтобы под угрозой оказались тысячи жизней".

Реза Малекзаде, врач экс-глава министерства здравоохранения Ирана: "Санкции затронули банки, поэтому мы не можем купить множество приборов и инструментов. Сфера здравоохранения страдает, пожалуй, больше, чем другие. Я считаю, что это - преступление".

Мохамад Хасани, дядя Юнеса: "Мы не можем никого обвинять. Но те, кто говорят, что санкции не коснулись простых людей и с этим сталкиваются только власти, должны реально посмотреть на происходящее".

Нельзя предугадать, как сложилась бы жизнь Юнеса, если бы ему удалось пройти курс лечения. Ясно одно - семилетний мальчик оказался жертвой обстоятельств, не зависящих от его семьи. Судьба этого ребенка демонстрирует, как принимаемые за тысячу километров решения влияют не только на политику государства, но и на жизнь простых людей.