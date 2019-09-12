Отмеченный National Geographic документальный фильм "Вдоль по Окаванго" вновь в центре внимания. Лента Нила Джелайнаса номинирована на премию "Эмми".
Исследователи, фотографы, режиссеры отправляются в опасное путешествие, чтобы рассказать о долине реки, которая протекает по территории трех стран - Анголы, Ботсваны и Намибии, а также предупредить об опасности, которая нависла над уникальной экосистемой из-за деятельности местных предпринимателей.
Это рассказ не только о природе, но и о сложности, красоте человеческих отношений.
"Мы хотели поведать о препятствиях на нашем пути, показать все то, что удалось увидеть нам самим в той части Анголы, которую никогда не исследовали ученые. В отличие от нас, съемочной группе пришлось не только преодолевать препятствия, но и снимать", - говорит Коста.
В середине октября на экраны выходит документальная лента и о научной экспедиции в долине реки Квандо в Юго-Западной Африке.