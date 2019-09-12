Отмеченный National Geographic документальный фильм "Вдоль по Окаванго" вновь в центре внимания. Лента Нила Джелайнаса номинирована на премию "Эмми".

Исследователи, фотографы, режиссеры отправляются в опасное путешествие, чтобы рассказать о долине реки, которая протекает по территории трех стран - Анголы, Ботсваны и Намибии, а также предупредить об опасности, которая нависла над уникальной экосистемой из-за деятельности местных предпринимателей.

За четыре месяца мы проплыли более чем 2 тысячи км на традиционных каноэ. На пути тех, кто принял участие в проекте, встретилось немало испытаний - физических и психологических. В таких условиях способность стойко переносить трудности выходит на первый план, как и сила духа. Керллен Коста участник проекта

Это рассказ не только о природе, но и о сложности, красоте человеческих отношений.

"Мы хотели поведать о препятствиях на нашем пути, показать все то, что удалось увидеть нам самим в той части Анголы, которую никогда не исследовали ученые. В отличие от нас, съемочной группе пришлось не только преодолевать препятствия, но и снимать", - говорит Коста.

В середине октября на экраны выходит документальная лента и о научной экспедиции в долине реки Квандо в Юго-Западной Африке.