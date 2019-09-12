В США хотят ограничить продажу вейпов

Власти США намерены в значительной степени ограничить продажу в стране вейпов - электронных сигарет с ароматическими добавками. Соответствующий документ подготовят в ближайшие недели. Предполагается, что из магазинов будут изъяты курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя. Ранее обеспокоенность в связи с растущим количеством заболеваний и смертей, которые связывают с курением, выразил президент США Дональд Трамп:

"Это нечто новое и, возможно, очень плохое. Были случаи смерти, и множество других проблем. Люди полагают, что это вариант замены обычных сигарет. Но в этом плане есть свои трудности. И это становится не только общей проблемой. Это напрямую касается детей".

В последние месяцы в США обострилась дискуссия, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет. Сейчас эксперты говорят уже о нескольких умерших по тем же причинам.