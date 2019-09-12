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На одном дыхании

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 Мария Горковская 
На одном дыхании
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Во французском городке Вильфранш-сюр-Мер проходит одно из самых значимых событий в мире фридайвинга - индивидуальный чемпионат мира по версии AIDA

В дисциплине свободное погружение по тросу сильнейшим оказался россиянин. Алексей Молчанов погрузился на глубину в 118 метров. Задержав дыхание, спортсмен провел под водой чуть более четырех минут.

32-летнему спортсмену из Волгограда принадлежит и мировой рекорд: на соревнованиях на Багамских островах в 2018 году он опустился на глубину в 130 метров. Но сложные погодные условия французской ривьеры не позволили ему повторить свое достижение.

Секрет успеха не только в регулярных тренировках, утверждает Молчанов. Главное правило фридайвера — умение расслабиться.

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