На одном дыхании

Во французском городке Вильфранш-сюр-Мер проходит одно из самых значимых событий в мире фридайвинга - индивидуальный чемпионат мира по версии AIDA

В дисциплине свободное погружение по тросу сильнейшим оказался россиянин. Алексей Молчанов погрузился на глубину в 118 метров. Задержав дыхание, спортсмен провел под водой чуть более четырех минут.

32-летнему спортсмену из Волгограда принадлежит и мировой рекорд: на соревнованиях на Багамских островах в 2018 году он опустился на глубину в 130 метров. Но сложные погодные условия французской ривьеры не позволили ему повторить свое достижение.

Секрет успеха не только в регулярных тренировках, утверждает Молчанов. Главное правило фридайвера — умение расслабиться.