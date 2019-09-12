"Психомагия" Ходоровски: скоро в прокате

"Психомагия: целительное искусство" - новая документальная картина культового режиссера, литератора и философа Алехандро Ходоровски. Психомагия, по Ходоровски - уникальная терапевтическая практика, которая освобождает сознание и лечит неврозы. И при этом мало пересекается с психоанализом.

"Психомагия - это лечение через поэтические символические акты, через переживания, - отмечает режиссер. - За психоанализ вы платите и он может растянуться ни годы. Психомагия бесплатна".

Ходоровски многие годы трудится рука об руку со своей второй половиной, художницей Паскаль Монтандон. В 90 лет "алхимик человеческих душ" размышляет об особенности течения времени так: "Время существует: в одну и ту же минуту я нахожусь в прошлом, настоящем (здесь, с вами) и в будущем. Я тот, кем стану. Я, мы все, несем этот потенциал в себе: люди - носители своего будущего, как и весь окружающий нас мир, как каждый предмет. Прошлое, настоящее и будущее формируют единое целое, инкрустированное в нас".

На предварительном показе нового документального фильма в Лионе зал был полон до отказа. В числе зрителей - те, кто на протяжении многих лет следит за теорией психомагии, которую Ходоровски излагает в книгах и развивает на экране.

По мнению режиссера, при помощи и внешне абсурдных, но по сути символичных действий, писхомагчиеских актов, можно обращаться к подсознанию пациента и так лечить душевные травмы, страхи, комплексы. "Я черчю генеалогическое древо и вижу семью - от братьев до прабабушек и прадедушек, анализирую, делаю выводы о корнях той или иной проблемы. Мне нужен где-то час на то, чтобы предложить сценарий психомагического акта, который человек реализует сам. То есть он становится своим собственным лекарем" - резюмирует автор. Отмечая, что "магия - это всё таинственное и позитивное в нашей жизни, то, что мы чувствуем, но не умеем назвать".

Эпизоды индивидуального исцеления дополнены в картине эпизодами исцеления коллективного, в Чили и Мексике.

Один из зрителей поделился впечатлениями от просмотра : "Очень и очень сильно. Как у мексиканских целителей, которые врачуют с помощью метафор, символов. Да, все это очень напоминает Мексику. Я родом из Чьяпаса, это регион целителей, так что фильм меня очень впечатлил".

В психомагическом лечении слова значат мало, а жесты, театрализованные действия много.

"Я хочу, чтобы кино исцеляло духовные проблемы - те, которые есть у меня и у человечества в целом, - рассказал Ходоровски. - Хочу, чтобы кинопродукт приравнивался по силе к сакральному тексту, чтобы мы могли глубоко проникнуть в себя самих".

Фильм финансировался через платформу краудфандинга, где удалось собрать 162 тысячи евро. Он выходит в прокат 2 октября.