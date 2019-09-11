Еврокомиссия решила защищать "европейский стиль жизни"

Бывший министр обороны Германии, а с недавних пор глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила встать на защиту "европейского стиля жизни", чем очень удивила некоторых коллег и общественных деятелей, назвавших эту идею "фашистской".

Ответственным за выполнение этой задачи станет бывший член Европарламента из Греции Маргаритис Шинас. В его обязанности, в первую очередь, войдет разработка законов, касающихся миграции и безопасности, а также образования и занятости.

"В 2019 году, в наше время, Европейская комиссия не должна серьезно рассматривать портфель "Защита нашего европейского стиля жизни". Серьезно, вы вообще понимаете, как это звучит?" - написал в "Твиттере" британский лейборист и европарламентарий Клод Мораес после того, как фон дер Ляен объявила о создании новой комиссии.

Депутат Европарламента из Франции Дамьен Карем назвал новую должность "гнусной". "Может быть, это звучит красиво, но когда понимаешь, что по сути Шинас будет отвечать за миграцию, интеграцию и безопасность, это вызывает отвращение", - добавил он.

С критикой инициативы выступили и правозащитные организации, выразив обеспокоенность, что создание нового поста "посылает тревожный сигнал". "Идея, что "европейцы" нуждаются в защите от других культур - фашистский образ мышления, людей с которым нельзя и близко подпускать к принятию политических решений относительно миграции", - написала экологическая НКО "Друзья Земли".

Что такое "европейский стиль жизни"?

Назначение вызвало не только критику, но и множество вопросов о том, что такое "европейский стиль жизни". Во вторник фон дер Ляйен опубликовала письмо Шинасу, сообщив, что он "основан на принципе уважения и равенства по отношению ко всем".

Новый лидер Еврокомиссии не в первый раз использует эту обтекаемую формулировку. К примеру, она уже была использована в ее "Политическом руководстве для следующей Комиссии", которое вышло в июле.

В этом документе политик уточняет, что Европа должна стремиться "к большему в том, что касается защиты своих граждан и ценностей", настаивая на "господстве буквы закона", на необходимости "сильных границ и открытии новой страницы в сфере миграции".

Фон дер Ляйен призывает укрепить механизмы, обеспечивающие соблюдение в блоке правопорядка, и предлагает принять "новый миграционный пакт", который будет включать укрепление внешних границ и современную систему прошения убежища.

Она считает, что блок должен больше сотрудничать с другими странами, чтобы улучшить "возможности молодых женщин и мужчин в странах их происхождения". Что касается безопасности, то, по ее словам, ее комиссия будет стремиться "улучшить трансграничное сотрудничество для борьбы с серьезной преступностью и терроризмом в Европе".

Шинас, со своей стороны, сказал, что он "взволнован назначением". "Я уверен, что в течение следующих 5 лет мы сможем добиться больших успехов в деле защиты и расширения прав и возможностей европейцев", - добавил он.