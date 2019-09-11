Выставка ITU Telecom World в Будапеште

Международный союз электросвязи ITU проводит свою ежегодную выставку Telecom World, на этот раз в Будпаште, где собрались инвесторы, представители правительственных структур, предприниматели и изобретатели.

Дэймон Эмблинг, Euronews: "Организатором выставки выступает ООН. Это событие служит связующим звеном между развитыми и развивающими цифровыми рынками. Здесь можно узнать о последних новинках. И в этом году сети 5G — одна из самых обсуждаемых тем".

В этой сфере у китайского гиганта Huawei — глобальные амбиции. Но в Европе компания столкнулась с опасениями, вызванными вопросами безопасности. А США включили ее в черный список — Вашингтон утверждает, что технологии Huawei могли быть использованы Пекином для шпионажа.

Вице-президент Huawei в странах Центральной Европы и Скандинавии Радослав Кедзия говорит: "Это давление связано с политикой, а не технологиями. Никто не предоставил никаких доказательств. Думаю, что мы стали жертвой собственного успеха".

Euronews: "И это политическое давление, обвинения в шпионаже вы считаете их необоснованными?"

Радослав Кедзия: "Они беспочвенные. Абсолютно необоснованные и дискриминационные".

В Будапеште свои разработки представляют и небольшие технологические компании. Приложение SEMSE — совместный проект венгерских музыкантов, дизайнеров и программистов. Приложение расшифровывает микровольты мозга человека .

Шамю Чернак (SEMSE) объясняет: "Эта игра основана на принципах научной фантастики: вы летите в космическом корабле, сосредотачиваетесь и расслабляетесь. Наше приложение можно использовать в образовательных целях, чтобы дети научились фокусировать внимание, и для медитации".

Участники встречи обсуждают способы применения цифровых технологий с пользой для глобального сообщества. Но говорить об этом приходится на фоне утери доверия потребителей.

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулин Чжао уверен: "Над этой проблемой должны работать вместе промышленность, правительства, контролирующие органы и общественные организации, чтобы гарантировать конечным пользователям защиту неприкосновенности частной жизни".

Выставка Telecom World заканчивается 12 сентября.