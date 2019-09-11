«Агрессивное заявление»

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах аннексии части Западного берега реки Иордан вызвало резкую реакцию ряда государств и международных организаций.

Политик рассказал о своей программе в ходе предвыборного турне в Ашдоде. Во время выступления сработала сирена воздушной тревоги, охрана увела премьера со сцены. Чуть позже стало известно, что со стороны Сектора Газа были запущены две ракеты, обе перехвачены системой «Железный купол».

Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах через неделю он распространит израильский суверенитет на район Иорданской долины и северного побережья Мертвого моря. Бо́льшую часть этих территорий занимают израильские поселения.

Ахмед Абуль Гейт, генеральный секретарь ЛАГ:

«Совет Лиги арабских государств считает это заявление новым серьёзным доказательством агрессивных планов Израиля, нарушения международных законов, Хартии ООН и соответствующих резолюций международного значения».

Резолюция Совбеза ООН 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана, однако еврейское государство с негодованием отказалось выполнять это решение.

Еврейские поседения считаются одним из главных препятствий на пути палестино-израильского мирного процесса.