Гонконг-Лондон: слияние?

Объединиться предложила Гонконгская биржа Лондонской фондовой, но при условии, что последняя откажется от приобретения американского провайдера инфраструктурных решений для финансового рынка Refinitiv.

Сумма сделки оценивается приблизительно в 35,4 млрд евро. Акционеры Лондонской биржи получат за каждую принадлежащую им бумагу примерно по 22,92 евро и по 2,495 вновь выпущенных акций гонконгской компании. В ее релизе отмечается, что слияние "укрепит оба бизнеса, которые смогут лучше внедрять инновации в разных регионах". А новая глобальная рыночная группа, объединяющая финансовые центры в Азии и Европе, потеснить таких крупных американских конкурентов, как CME Group и Intercontinental Exchange.