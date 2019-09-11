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Бизнес

Гонконг-Лондон: слияние?

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 Мария Горковская 
Гонконг-Лондон: слияние?
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REUTERS/Peter Nicholls
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Объединиться предложила Гонконгская биржа Лондонской фондовой, но при условии, что последняя откажется от приобретения американского провайдера инфраструктурных решений для финансового рынка Refinitiv.

Сумма сделки оценивается приблизительно в 35,4 млрд евро. Акционеры Лондонской биржи получат за каждую принадлежащую им бумагу примерно по 22,92 евро и по 2,495 вновь выпущенных акций гонконгской компании. В ее релизе отмечается, что слияние "укрепит оба бизнеса, которые смогут лучше внедрять инновации в разных регионах". А новая глобальная рыночная группа, объединяющая финансовые центры в Азии и Европе, потеснить таких крупных американских конкурентов, как CME Group и Intercontinental Exchange.

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