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Брюссельское бюро

«Солидарность нельзя игнорировать бесплатно»

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«Солидарность нельзя игнорировать бесплатно»
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Первый зарубежный визит Джузеппе Конте после формирования нового кабинета — в Брюссель. Премьер-министр Италии прямо дал понять, что одна их главных его целей сейчас — не просто восстанавливать отношения с ЕС, а в перспективе и сыграть ключевую роль в реформировании Евросоюза.

Среди таких вопросов — возможные изменения в Механизме стабильности, общеевропейских правилах бюджетной дисциплины. В прошлом году вопрос дефицита итальянского бюджета привёл к серьёзному конфликту с Брюсселем.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

«Мы говорим не о том, что не хотели бы контроля над государственными средствами. Наша задача — по-прежнему снижение долга. Но мы хотели бы совместить его с разумным экономическим ростом, с продуктивными инвестициями».

Комиссаром по экономическим отношениям в новом составе Еврокомиссии назначен Паоло Джентильони: наблюдатели считают, что за счёт этого Рим получит больше гибкости. С другой стороны, помощником комиссара будет Валдис Домбровскис, сторонник тех, кто выступает против бюджетных послаблений.

Другая важнейшая для Италии проблема — миграция; Рим настаивает на формировании надёжного механизма, который объединил бы все страны ЕС и ввёл бы санкции для тех, кто отказывается принимать мигрантов у себя:

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

«Существует понимание того, что те, кто не будет участвовать, будут затронуты финансовыми мерами. Если мы — Европа, то очевидно, что каждый должен принять участие в распределении. Механизм солидарности не получиться игнорировать бесплатно».

Наблюдатели считают, что у нового кабинета Конте есть серьёзные шансы договориться с Брюсселем, поскольку министры нового состава готовы идти на компромиссы с руководством ЕС.