Лондонский симфонический под управлением Джанандреа Нозеды - одно ярчайших событий на музыкальном фестивале имени Джордже Энеску в Бухаресте. 55-летний итальянец, среди учителей которого были Ренцетти и Гергиев - основной приглашённый дирижёр лондонцев, а в прошлом году возглавил Национальный симфонический оркестр США. Своим размышлениями о роли дирижёра и музыке Энеску он поделится с корреспондентом Euronews:

"Дирижёр - это музыкант музыкантов: его идеи, его власть создают музыку. Но без сотрудничества, вовлечённости и мышления оркестрантов идеи дирижёра не передать. Поэтому, как я думаю, он должен знать, что предложить коллективу, представить свой проект создания музыки, прочтения того или иного произведения, сумев выявить таланты каждого наилучшим образом".

Румынский композитор, скрипач и дирижёр Джордже Энеску - один из крупнейших музыкантов первой половины XX века и один из самых загадочных. На вопрос, в чём именно состоит вызов для дирижёра при исполнении оркестром музыки Энеску, Нозеда овечает:

"Его сложность, сложность партитуры, зачастую построенной на полифонии. Три или даже четрые темы звучат одновременно, и вы должны решить, какая из них в тот или иной момент главная, а какая второстепенная. Оркестровка чрезвычайно насыщенная, но с очень свободной структурой. И при этом нужно учитывать также стереофонический эффект: как извлечь тот же самый звук, тот же самый тон из разных мест на сцене".

Звезда Джанандреа Нозеды взошла после его победы на Международном конкурс дирижирования Кадакесского оркестра в Испании в 1994 году. Он возглавил этот коллектив, а потом стал желанным гостем во многих других по всему миру - в том числе и в Мариинском.

Широкой публике Нозеда запомнился грандиозным проектом концертного исполнением всех девяти симфоний Бетховена, доступным для скачивания в интернете. Проект этот дирижёр реализовал в 2005 году, когда возглавлял Филармонический оркестр BBC.