Карола Ракете получила награду парламента Каталонии

Немка Карола Ракете, капитан спасательного судна Sea Watch 3, бросившая вызов итальянским властям, получила престижную «Золотую медаль чести» от парламента Каталонии за оказание помощи терпящим бедствие людям. Вместе с ней награду получил Оскар Кэмпс, руководитель испанской неправительственной организации Open Arms, за свою гуманитарную деятельность в Средиземноморье.

В августе Ракете отказалась принять высшую награду французской столицы, обвинив Париж в лицемерии. Каталонскую медаль она приняла с благодарностью:

– В Италии я по-прежнему нахожусь под следствием, но беспокоит ли меня это? Честно говоря, нет. Потому что мои действия были оправданы. А беспокоит меня несправедливость этого мира, вызванная экономической системой, в которой главное – рост, а также структурами политической власти, уходящими корнями в колониальные времена.

Три месяца назад Карола Ракете была арестована итальянской полицией, но впоследствии освобождена и выслана в Германию. Она говорит, что убеждена в своей правоте и намерена продолжать свою деятельность:

– Я вижу совершенно неотложную необходимость действовать, ведь каждую неделю люди гибнут в Средиземном море, которое я считаю нашей общей европейской границей. И я считаю, что защищать этих людей – обязанность европейских граждан.

Капитан критикует Европейский Союз за «возведение пограничных укреплений на море и финансирование вооружённых группировок для сдерживания потока беженцев».

В июне она провела в море 16 дней с 40 спасёнными мигрантами на борту, после чего высадила их на острове Лампедуза, несмотря на то, что судну Sea-Watch 3 было запрещено заходить в итальянские порты по распоряжению Маттео Сальвини, бывшему тогда министром внутренних дел Италии.

Итальянские власти арестовали ее, обвинив в том, что она поставила под угрозу жизнь полицейских, находившихся на борту патрульного катера, оказавшегося прижатым к причалу, когда её судно заходило в порт Лампедузы.

Ракете рассчитывает, что её признают невиновной и призывает Европейский Союз согласовать внутреннею политику перераспределения мигрантов.