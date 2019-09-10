Возвращение "Ивана Грозного"

Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Михаила Панина, которая считалась пропавшей во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны из города Днепропетровска (ныне Днепр), вернулась в музей. Она была выставлена на аукцион в США, но в днепровском музее заметили её в каталоге и потребовали вернуть.

"Надеемся больше узнать об этом живописце, - сказала, возвращая картину, написанную 107 лет тому назад, представительница аукционного дома. - Нам показали русский документ, в котором отмечалось, что полотно пропало из музея во время войны".

Посол Украины в США Валерий Чалый выразил благодарность от имени президента своей страны.

Узнав об истории картины, Дэвид и Габби Трейси, выставившие её на торги, отказались от своих притязаний. Полотно они обнаружили в доме, купленном ими в Коннектикуте.

О войне Габби Трейси знает не понаслышке: ей самой чудом удалось выжить в Холокост:

"Я родилась в Чехословакии, но во время войны нам удалось бежать в Венгрию. Здесь в конце войны нас и освободили русские. Так мы выжили и нашли потом убежище в Америке", - рассказала Габби. Она добавила, что счастлива вернуть картину и выразила надежду как-нибудь увидеть её уже в музее. .