Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности США Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он объявил в «Твиттере».

Трамп пояснил, что он сам и многие в Белом доме категорически не согласны со многими предложениями Джона Болтона: «поэтому я попросил Джона подать в отставку, что он и сделал этим утром». Имя нового советника по национальной безопасности президент США обещает назвать на следующей неделе.

The New York Times связывает отставку Болтона с последними попытками Вашингтона наладить диалог с двумя крупными противниками США: Северной Кореей и Ираном. В публикации отмечается, что советник по нацбезопасности призывал с максимальным недоверием относиться к этим странам.

Foreign Policy называет его последовательным противником соглашения США с талибами в Афганистане и связывает с Болтоном срыв исторической встречи Трампа с лидерами группировки «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани в резиденции Кэмп-Дэвид. Издание отмечало давно назревший конфликт между Болтоном и госсекретарём США Майлом Помпео, который настаивал на необходимости ради мира вести переговоры «даже с самыми неприятными деятелями».