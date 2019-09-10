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Польша

Нечистая Висла: как власти справляются с "экологической катастрофой"?

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 Ольга Кепински 
Нечистая Висла: как власти справляются с "экологической катастрофой"?
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За две недели в реку Вислу вылилось более 2 млн кубометров нечистот. Об этом рассказал руководитель аппарата премьер-министра Польши Михал Дворчик.

По его словам, временный канализационный трубопровод через понтонный мост уже запущен в работу и в течение недели будет функционировать на всю мощность. Таким образом власти хотят сократить, а затем и вовсе остановить сброс отходов в реку.

Это временное решение, пока не будет отремонтирован подземный туннель, где произошел сбой.

Неисправность двух канализационных коллекторов две недели назад привела к сбросу сточных вод в главную реку страны.

Министр здравоохранения Польши назвал ситуацию "экологической катастрофой". Купание и занятия водными видами спорта запрещены на всей протяженности реки: от Варшавы до Гданьска.