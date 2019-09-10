Дворец Лирия открывает двери всем желающим

19 сентября одна из архитектурных жемчужин Мадрида, до сих пор доступная лишь избранным любителям искусства, которые готовы три года ждать возможности посетить его, - дворец Лирия открывает двери для широкой публики.

Для этого владельцы построенной в XVIII веке резиденции герцогов Альба, известной на весь мир своей коллекцией произведений искусства, сгруппировали бесценные экспонаты на первом и втором этажах. Сами наследники будут жить на последнем этаже. Планируется, что группам из 20 посетителей на визит будет отводиться по полчаса.

"Когда посетитель входит во дворец, то сразу понимает, что находится не в обычном музее, а в жилом доме. Наша коллекция живописи известна всему миру и является, по мнению экспертов, второй по важности в Испании. Пересекая порог этого дома, вы чувствуете дыхание истории", - говорит Алехандро Ромеро Санчес-Арьона, руководитель отдела культуры фонда "Дом Альба".

Богато декорированные интерьеры дворца скрывают полотна Гойи, Веласкеса, Рембрандта, Рубенса и уникальную библиотеку, в которой среди прочего хранятся письма Христофора Колумба и первое издание "Дон Кихота".

Увидеть место, где последняя императрица Франции и жена Наполеона III умерла в изгнании в 1920 году, можно за символическую плату в 14 евро.