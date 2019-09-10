Борьба с гомофобией разделила спортивное руководство

В рядах французского спортивного руководства согласия нет. Президент национальной Федерации футбола Ноэль Ле Граэ во вторник призвал арбитров не останавливать матчи из-за проявлений гомофобии на трибунах. По его мнению, прерывать матчи следует из-за расистских выходок болельщиков или серьезных инцидентов, таких как столкновения ультрас.

"Я не стал бы останавливать матчи, для меня это совершенно очевидно, - заявил он в эфире теле-и радиоканала "Франс-инфо". - Потому что футбол открыт для всех социальных категорий, всех игроков мужского и женского пола. Всех без исключения, кто хочет играть в мяч, примут во французских клубах и на стадионах. Я против гомофобии , но не хочу становиться заложником недостойного поведения отдельных болельщиков".

На его заявление немедленно отреагировала министр по делам спорта Роксана Мэрэчиняну. По ее мнению, разделять гомофобию и расизм "ошибочно".

В ситуацию ближе к вечеру вторника был вынужден вмешаться Президент французской республики, призвавший стороны отказаться от "ненужной полемики" и "работать рука об руку" над искоренением негативных проявлений в футболе.