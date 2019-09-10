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Африка ждет революции

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Африка ждет революции
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После двухлетнего перерыва Всемирный экономический форум по делам Африки вернулся на континент: на слет в ЮАР собрались более тысячи участников, в том числе - международные бизнес-лидеры и начинающие предприниматели, ищущие опыта, инвестиций и идей.

Мероприятие чрезвычайно важно для континента, страны и лично для президента ЮАР Сирила Рамафоса, который пришел к власти с обещаниями вывести экономику из рецессии, восстановить доверие инвесторов и положить конец коррупции. На форуме в Кейптауне южноафриканский лидер отметил: "Реальность такова, что наша экономика растет слабо, недостаточно для решения стоящих перед страной проблем. Экономика должна создавать рабочие места, у нас их пока не хватает для снижения общего уровня безработицы".

Африка делает ставку на Четвертую промышленную революцию, увязывая с ней и глобальные преобразования на рынке труда континента. Подготовка переходного периода поручена ЮАР.

Тем временем эксперты предупреждают: наступление цифровой эры означает исчезновение некоторых видов занятости, а с ними и рабочих мест. Обмен мнениями на форуме показал, что африканские лидеры к этому готовы.

Министр коммуникаций и цифровых технологий ЮАР Стелла Ндабени-Абрахамс видит ситуацию так: "Мы, африканский континент, должны понять, как и кем мы себя видим? Африка - это множество стран, очень разных: у нас есть Кения, есть и Руанда. Сегодня в некоторых регионах мы используем дроны в здравоохранении, так вот, кто их производит, кто программирует? Африка должна осознать себя единым пространством, где будут учитываться возможности и слабые места разных государств".

Наблюдатели опасаются, что переход к профессиям эры Четвертой промышленной революции ударит по людям с низкими доходами, вытеснив с рынка труда неквалифицированных сотрудников, особенно женщин.

Стелла Ндабени-Абрахамс убеждена, что общество должно готовиться к преобразованиям заранее: "Расширение навыков, профессиональный рост - лучший выбор для молодых. Мы должны повысить грамотность населения в сфере цифровых технологий, должны убедиться, что инвестируем во все нужные направления. Но самое главное - определить, какую именно нишу займет Африка в контексте Четвертой промышленной революции".

Вопрос о равенстве возможностей был затронут и в связи с ожидаемым ростом трансграничного обмена - в контексте формирования Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Петрус де Кок из группы Brand South Africa настроен оптимистично: "В рамках форума мы говорили о том, как предотвратить в будущем передел рынка между монополистами, как не отдать Африку под колпак компаний-гигантов, как обеспечить возможности и для других игроков в панафриканском пространстве? Думаю, что грамотный политический подход к проблеме позволит нам избежать такой ситуации в будущем".

В повестке дня форума значились социальные факторы и проблемы безопасности в некоторых регионах континента.

Томас Шафер, возглавляющий представительство "Фольксваген" на юге Африки, пояснил: "Все, что касается наших сотрудников, для нас очень важно. Я наблюдаю, как власти постепенно берут курс на преобразования, и это обнадеживает. У нас в регионе немало проблем. Я имею в вижу сложности в госсекторе, а еще преступность, безработицу. Бизнес в одиночку с ними не справится, политикам в одиночку тоже трудно. Да, мы чувствуем груз этих проблем, но одновременно считаем, что юг Африки - лучшая из наших производственных площадок. И лично мне нравится здесь работать".

Инвестор Эмманюэль Гамор убежден, что лучшего момента для развития бизнеса на континенте не найти: "Большинство самых дальновидных инвесторов активизируют вложения в период, который со стороны не кажется ни удобным, ни спокойным. Я убежден в верности своего выбора, Африка - это целая палитра стратегических возможностей. Я сам - представитель молодого поколения, и я задаюсь вопросом, как лучше инвестировать с прицелом на молодежь? Этому поколению необходимо дать надежду, перспективу. Несмотря на сложности текущего момента, в экономику континента стоит инвестировать, я вижу в Африке более сплоченное будущее".

Клейтон Найду из группы CISCO готовит в Африке площадку для развития малого предпринимательства: "Мы запустили в Южной Африке инвестиционные программы для создания рабочих мест, помогаем встать на ноги малым предпринимателям и одновременно расширяем наш проект и за пределы страны. В планах - открытие наших центров в Нигерии и Кении, они будут развиваться как звенья одной системы в разных регионах Африки и на них смогут в перспективе опереться стартапы, инвесторы. Представьте, что бизнесмен желает обосноваться в Восточной Африке и одновременно ищет партнеров на юге и западе континента. Мы делаем ставку на решения общеафриканского масштаба, а не только на проекты для одной страны или региона".

Африка как единая площадка для развития бизнеса и социального единения - в таком ключе видят будущее континента участники форума. Они подтвердили готовность к партнерству и солидарности для обеспечения экономической независимости и стабильного будущего.