Спорные назначения в Еврокомиссии

В составе Еврокомиссии окажется несколько лиц, втянутых в публичные скандалы и в политические споры с самим же Брюсселем. Один из них – бывший министр юстиции Венгрии Ласло Трочани, которого считают антилибералом. Но сам он утверждает, что возлагать обвинения на его страну может в ЕС только суд:

"Мы не будем блокировать механизм верховенства права в ЕС. Но его должны обеспечивать судьи. Мы не хотим, чтобы политики трактовали верховенство права каждый на свой лад. Не нужно политизировать дискуссию на эту тему, - говорит венгр. - Я юрист, и я думаю, что вопросы, связанные с верховенством права, должны решаться исключительно в правовом поле".

Вызывает сомнения репутация еврокомиссара от Франции Сильви Гулар. В 2017 году она покинула пост министра вооруженных сил из-за того, что ранее, в бытность евродепутатом, была уличена в неподобающем поведении, в частности, в фиктивным найме парламентских помощников.

Испанец Жозеп Боррель перестал руководить Европейским университетом, когда его заподозрили в наличии конфликтных интересов. Борреля прочат в главные дипломаты ЕС, но он известен недипломатическими высказываниями в адрес сторонников каталонской независимости.

Представляющая Румынию Рована Плумб работала министром по делам европейских фондов. К ней возникли вопросы у национального антикоррупционного управления. Её подозревали в обеспечении незаконной передачи земель частным компаниям.

Наконец, поляк Януш Войцеховски, член Европейского суда аудиторов, до сих пор фигурирует в расследовании Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). В комиссии Урсулы фон дер Ляйен ему предложен сельскохозяйственный портфель.