Цели и новый состав Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен представила в Брюсселе кадровый состав и цели своей Еврокомиссии. Первая в истории женщина, выдвинутая на пост главы высшего органа исполнительной власти ЕС, распределила обязанности так, чтобы лучше отвечать на политические вызовы, брошенные Европе.

«Я хочу, чтобы Еврокомиссия была гибкой, современной, подвижной, - сказала немка. - Я хочу возглавлять коллектив, который предан делу, понимает Европу, но слушает то, что хотят европейцы».

Франс Тиммерманс, служащий пока первым заместителем Жан-Клода Юнкера, станет в новой Еврокомиссии одним из восьми вице-председателей. Он будет курировать вопросы климата. Фон дер Ляйен ставит перед ним задачу добиться сведения разницы между выбросом углекислого газа и его поглощением к нулю.

«Я хочу, чтобы европейское «зелёное соглашение» стало визитной карточкой Европы, - продолжала она. - В основе этого лежит наше стремление стать первым в мире климатически нейтральным континентом».

Другое хорошо знакомое в Брюсселе лицо — многолетний пресс-секретарь Еврокомиссии Магаритис Схинас. На двери его кабинет будет табличка «Наш европейский образ жизни». Это значит, что греку поручат миграционные вопросы.

«Благородной задачей Евросоюза должна быть готовность принимать беженцев, - сказала фон дер Ляйен. - Мы должны предоставлять защиту в ЕС тем, кто в ней нуждается, упорядоченно и регулярно».

Новую Еврокомиссию и её председателя еще предстоит утвердить в ближайшие недели Европарламенту. В её составе примерно одинаковое количество мужчин и женщин — 14 и 13.