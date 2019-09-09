Польский МИД осудил нападение на израильских студентов в Варшаве

МИД Польши осудил нападение на группу израильских студентов в ночном клубе в Варшаве в субботу. Ведомство заявило, что выступает "решительно против любых актов агрессии, совершенных иностранцами и против иностранцев".

Нападение произошло около 5 часов утра, четыре человека получили ранения, двое были госпитализированы. Полиция расследует происшествие.

"Мы заметили признаки борьбы и услышали ругательства, доносившиеся из окна", - сказал в воскресенье один из пострадавших Йотам Кашпизки в интервью израильскому телеканалу 13. Изданию Jerusalem Post мужчина сообщил, что нападавшие утверждали, что являются гражданами Катара, и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. По его словам, в результате нападения у него сломаны нос и глазница.

Брат Йотама Барак Кашпизки написал в Facebook, что его брат и сестра отправились в варшавский клуб с другими израильскими студентами местного юридического училища и подверглись нападению со стороны "группы арабов". Представитель польской полиции не подтвердил этническую принадлежность нападавших.

В начале года Всемирный еврейский конгресс выступил с резкой критикой по поводу сожжения чучела, воплощающего по их мнению "стереотипные представления о евреях", в польском городе Пручник и марша националистов в Варшаве, выступающих против принятия в США закона о восстановлении еврейской собственности, захваченной во время или после Второй мировой войны.