Как формируют Еврокомиссию

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Во вторник будет предварительно объявлен состав Европейской комиссии на следующие 5 лет. В высшем органе исполнительной власти будет помимо председателя 26 человек — по одному от каждого государства-члена ЕС за исключением выходящей из него Великобритании.

Полномочия Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера истекут 31 октября.

Избранная новым председателем Урсула фон дер Ляйен объявила в Twitter, что она получила все нужные ей имена. Осталось распределить между ними обязанности.

«Комиссары от крупных государств-членов обычно получают немного более содержательные портфели, чем от небольших, - сказал британский политолог Джон Уорт. - А затем всю эту команда вызовут в Европейский парламент, где их заслушают в профильных комитетах: комиссара по окружающей среде - в комитете по окружающей среде, аграрного комиссара - в аграрном комитете и так далее .

Фон дер Ляйен взялась обеспечить в своём коллективе гендерное равенство и попросила каждую страну прислать двух кандидатов обоих полов.

«С 1958 года было 183 комиссара, из них было только 35 женщин», - сказала она.

Сообщается, что в нынешнем списке 13 женщин и 14 мужчин. В нем также пропорционально представлены Восточная и Западная Европа.

Еще до лесных пожаров в Амазонии будущий председатель обещала сосредоточить много усилий на борьбе с изменением климата. Но для этого ей не обязательно перестраивать Еврокомиссию.

«Чтобы сделать европейскую экономику более "зелёной", потребуется изменить общий курс, - продолжает Джон Уорт. - Нужно ориентировать на это энергетическую и промышленную политику, создать новые условия для финансовых рынков и инвестиций. В таком направлении должна двигаться вся команда Еврокомиссии».

В ходе слушаний в парламентских комитетах комиссарам будут задавать трудные вопросы, связанные с их прежней деятельностью, квалификаций и планами. Обычно депутаты отклоняют одного-двух кандидатов, вместо которых национальные правительства должны будут срочно предложить других.

Курировать в Еврокомиссии внешнюю политику будет испанец Жозеп Боррель. Но до 1 ноября, главным дипломатом ЕС остается итальянка Федерика Могерини. Она завершает насыщенную программу своих поездок по планете.

Диалог ЕС-Куба

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности начала визит на Кубу. Федерика Могерини провела переговоры с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом.

Брюссель заключил с Гаваной в 2016 году Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве и снял с неё все свои санкций, тогда как Вашингтон свои ужесточил.

Совет ЕС-Куба заседает во второй раз.

У «Галилео» миллиард пользователей

Число пользователей спутниковой навигационной системы "Галилео" достигнет во вторник миллиарда. Именно столько смартфонов и других устройств, проданных по всему миру, могут принимать сигналы европейских спутников.

В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, «Галилео» - не военный и многонациональный проект. В эти дни он отмечает своё 15-летие в пражской штаб-квартире.