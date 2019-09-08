США и "Талибан" не договорились

Вашингтон приостановил консультации с представителями радикального движения "Талибан" по мирному урегулированию в Афганистане. Об этом в воскресенье заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства отметил, что в США надеются на возобновление переговоров.

Когда именно - будет зависеть от "Талибана", а пока радикальное движение должно взять на себя серьезные обязательства и выполнить достигнутые ранее договоренности.

Госсекретарь США Майкл Помпео:

"Мы не собираемся выводить наши войска, не убедившись, что достигнем целей, которые преследует президент Дональд Трамп. Любое сокращение наших войск будет основываться на конкретных условиях. Мы обезвредили тысячи талибов. И хотя это не война на уничтожение, я хочу, чтобы американский народ знал, президент Трамп хочет убедиться, что мы защищаем интересы Америки. Мы никогда не сдадимся".

Ранее было достигнуто соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана.

Взамен "Талибан" не должен был использовать территорию страны для нападения на США или другие государства.

Седик Седдики, пресс-секретарь президента Афганистана:

"Мы твердо верим, что процесс, который может быть осуществлен под руководством афганского правительства и афганского народа, приведет нас к достойному миру, устойчивому миру и миру, в котором талибы больше не будут убивать афганцев".

За день до переговоров с представителями "Талибана" Дональд Трамп отменил встречу. Причиной послужил теракт в Кабуле, ответственность за который взяла на себя радикальная группировка. Жертвами террористического акта стали 12 человек, один из которых американский военнослужащий.