Собак в Норвегии убивает таинственная болезнь

В Норвегии хозяева собак крайне обеспокоены. Четвероногих питомцев убивает неизвестная болезнь. У собак начинается диарея. Через несколько часов рвота и диарея с примесью крови. Животные погибают в течение суток, или даже нескольких часов. Из-за недуга уже скончалось более двадцати собак. Не исключено, опасаются ветеринары, что число случаев инфекционного заболевания, причину которого предстоит выяснить, будет расти.

Ханна Йоргенсен, сотрудница Ветеринарного института: "Сложно все это объяснить... Результаты анализов, проведенных в лаборатории, не дают ответа на вопрос. Так что на данный момент мы не можем сделать каких-либо выводов. Но важно подчеркнуть, что многие собаки все же выздоравливают".

Первые случаи заболевания были отмечены в Осло, а затем в других городах страны. До тех пор пока специалисты не определят возбудителя таинственной болезни, хозяевам домашних животных советуют держать своих питомцев подальше от других собак.