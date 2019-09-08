Французский велогонщик Лоик Брюни стал победителем Чемпионата мира по скоростному спуску, который завершился в Сноушу в Западной Виргинии. Удержать титул победителя соревнований ему удалось даже несмотря на не самый удачный для Брюни последний этап: по итогам спуска он оказался лишь четвёртым, едва не потеряв из-за этого первенство в общем зачёте.

Гораздо увереннее в Сноушу выглядел соотечественник Брюни Амори Пьеррон — он почти на полторы минуты опережал лидера Чемпионата. Победа на последнем этапе могла бы принести ему золото, однако в напряжённой борьбе судьбу чемпионского титула определил британец Дэнни Харт.

Харт показал лучшее время, — 3 минуты, 3 целых и 627 тысячных секунды и стал победителем этапа в Сноушу. Амори Пьеррон и ирландец Чарли Харрисон, недавно восстановившийся после травмы, отстали от лидера лишь на доли секунды.

В общем зачёте Дэнни Харт занял четвёртое место, бронза по итогам Чемпионата мира досталась австралийскому велогонщику Трою Броснану. Амори Пьеррону пришлось довольствоваться вторым местом.