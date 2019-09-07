На Венецианском кинофестивале объявят победителей

В рамках Международного Венецианского кинофестиваля представлен последний фильм конкурсной программы - лента колумбийского режиссера Сиро Герры "В ожидании варваров". Роли исполнили Джонни Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттинсон. Картина снята по роману южно-африканского писателя Джона Кутзее, опубликованного в 1980 году.

Фильм повествует о том, как в могущественной и деспотичной Империи проходит слух о готовящемся нападении варваров. Военные стягиваются в маленький колониальный городок на окраине, чтобы провести карательную экспедицию "на опережение". Джонни Депп сыграл в картине роль жестокого полковника Джолла.

В секции "Горизонты" прошел показ картины южно-африканского режиссера Оливера Хермануса "Moffie". В основе ленты - автобиографический роман Андре Карла ван дер Мерве об опыте автора, служившего в вооруженных силах.

Вечером 7 сентября будут объявлены обладатели "Золотого" и "Серебряного льва Святого Марка", "Кубков Вольпи" за лучшие актерские работы, премии за лучший сценарий, а также специальной премии жюри.