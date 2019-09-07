Тегеран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди объявил об активизации процесса обогащения урана, для чего будут использованы центрифуги нового поколения. Тегеран также отказывается от соблюдения ограничений на исследовательскую деятельность.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта.

"Европейцы должны знать, что осталось не так много времени. Если они хотят принять меры, им лучше сделать как можно скорее". - заявил Бехруз Камальванди.

В мае Тегеран сообщил, что приостанавливает часть обязательств по СВПД и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если стороны не будут придерживаться договоренностей. Новый 60-дневный срок истек 5 сентября.

Корреспондент Еuronews Анелиз Боржес передает из Тегерана:

"Иран, по словам представителя Организации по атомной энергии, уже начал процесс газификации более современных центрифуг. Камальванди отметил, что Иран уже задействует для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 и начал газификацию каскада из 20 центрифуг IR-6. Камальванди сказал, что у Ирана есть возможность обогащать уран более чем на 20% , но сейчас Тегеран сфокусируется на накоплении достаточных запасов урана, обогащенного до 4,5%. В Тегеране заявляют, что Иран будет выполнять лишь четыре положения ядерной сделки и предупреждают: время идет и Европе для спасения СВПД может его не хватить".