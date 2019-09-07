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Украина

Москва и Киев обменялись заключенными

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 Мария Горковская 
Москва и Киев обменялись заключенными
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"35 на 35". В таком формате Россия и Украина провели в субботу обмен заключенными.

Пассажиров в киевском аэропорту "Борисполь" ожидали официальные лица и родственники. Согласно данным, указанным на сайте президента Владимира Зеленского, среди прибывших на родину 24 моряка, задержанных в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Сам украинский лидер лично встречал освобожденных.

Я думаю, это только первая глава.
Владимир Зеленский
президент Украины

"Хорошим шагом в сторону нормализации" двусторонних отношений ранее назвал обмен президент России Владимир Путин. Среди прибывших в аэропорт Внуково - Владимир Цемах, которого СБУ подозревает в причастности к крушению "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года в Донбассе, и экс-руководитель "РИА Новости — Украина" Кирилл Вышинский. Последнего у трапа встречал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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