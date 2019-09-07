Венецианский кинофестиваль: протест на красной дорожке

Экоактивисты провели акцию протеста в день закрытия Венецианского международного кинофестиваля. Порядка 300 демонстрантов устроились на красной дорожке. Многие были одеты в белые комбинезоны. Участники протеста требовали от политиков принять активные действия по борьбе с изменением климата на планете и призывали власти Италии запретить заход круизных лайнеров в Венецианскую лагуну. За происходящим наблюдали стражи порядка. Через несколько часов манифестанты добровольно разошлись.