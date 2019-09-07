"Золотой лев" у "Джокера"

"Золотого льва" на 76-м Венецианском кинофестивале удостоился фильм "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Лента рассказывает историю главного врага Бэтмена. Обедневший комик-неудачник возвращается в родной Готэм-Сити. Он хотел дарить людям радость, но, столкнувшись с человеческой жестокостью, превращается в страшного злодея, который несет смерть и разрушения.

Лучшей актрисой признана француженка Ариан Аскарид, исполнившая главную роль в социальной драме "Молитва во имя Бога" Робера Гедигяна об оставшейся без средств семье из Марселя.

Лучшим актером стал итальянец Лука Маринелли за главную роль в фильме "Мартин Иден" Пьетро Марчелло по роману Джека Лондона.

Гран-при жюри получил Роман Полански за картину о деле громком деле Дрейфуса, французского офицера, еврея по происхождению, обвиненного в конце XIX века в шпионаже в пользу Германии, а затем оправданного.