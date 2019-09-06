"Зуб" выпал: в Норвегии обрушилась гора

Последние пять лет геологи и местное население жили в ожидании обрушения горы Маннен в коммуне Рёума на западе Норвегии.

И вот это случилось. Всему виной обильные осадки. Вечером в четверг огромная часть горы с грохотом откололась и рухнула вниз.

NTB Scanpix/ Orn E. Borgen

Веслеманнен или "шатающийся зуб" как его прозвали — именно так именуется осыпавшаяся часть склона горы Маннен высотой около 1300 метров.

Потенциально опасные движения горной породы были замечены геологами. Местное население эвакуировали 16 раз с 2014 года.

Разрушение "зуба" мэр Рёумы Ларс Олав Хустад не мог комментировать без слез.

Была проделана большая работа, и местные жители, столько раз вынужденные покидать свои дома, теперь не будут со страхом проверять прогноз погоды, каждый раз отправляясь в отпуск летом или осенью Ларс Олав Хустад мэр Рёумы

Местные жители были очень рады окончанию эпопеи с "шатающимся зубом".

Сход оползня транслировался в прямом эфире по норвежскому телевидению. Геологи подтвердили в пятницу утром, что от горы откололся примерно 50-метровый кусок породы. Небольшое землетрясение даже ощущалось в Бергене и Тронхейме.